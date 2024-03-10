الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد صبور يطالب بإصدار مبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة منخفضة

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء من خلال إصلاح بيئة الأعمال بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، مؤكدًا أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص سيؤدي إلى دفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة".

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وأضاف "صبور"، أن الدولة عملت جاهدة من أجل تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلي إجراء إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، مؤكدًا ضرورة توفير تسهيلات تمويلية للعاملين بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، والتي تتسق مع جهود الدولة في دعم هذه القطاعات لزيادة حجم الإنتاج وتعزير الصادرات المصرية.

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اقتراح بمبادرة تمويلية بفائدة مخفضة

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مبادرة تمويلية بفائدة منخفضة لدعم القطاعات الإنتاجية بعد رفع سعر الفائدة، أو تفعيل مبادرة وزارة المالية للصناعة بعائد 11% على نطاق أوسع، نحتاج إلى تفعليها بشكل واسع، مع زيادة الحدود القصوى للائتمان، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسبب انتعاشة مهمة للقطاعات الإنتاجية بشكل عام، والصناعية خاصة، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

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دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
كما دعا النائب أحمد صبور، إلى الاهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الانتاج، وهو ما يمكن الاستفادة منه في زيادة حجم الصادرات المصرية، في حال توافر الدعم الفني والتكنولوجي والتسويق للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

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