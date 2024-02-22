الخميس 22 فبراير 2024
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متحدث الوزراء: الدولة مستمرة فى تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أعلن من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه السياسة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى السياسة المالية، السياسة النقدية، الإصلاح الهيكلي الشامل.

سياسة الدولة الاستثمارية 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الإصلاح الهيلكي الشامل يتضمن الدعم الكامل للقطاع الخاص ومشاركته في بناء الوطن.

وأضاف في حديثه، أنه بالتعاون مع مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي الحكومة المصرية حصلت على دراسات مبدئية للتخارج من 50 شركة، وسيتم إعلان التفاصيل عن هذه الشركات قريبًا فور الانتهاء من الدراسات عن الصفقات الجديدة المتعلقة بالتخارج.

التخارج

وتابع: "الدولة مازالت مستمرة في دعم القطاع الخاص، وأن يكون هذا القطاع مشارك في العملية الإنتاجية بنسبة 65% من استثمارات الدولة".

محمد الحمصاني متحدث الوزراء الحياة اليوم الحياة التخارج من المشروعات سياسة ملكية الدولة

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