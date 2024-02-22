موعد إنهاء الحكومة اتفاقها مع "صندوق النقد الدولى"

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن موعد إعلان الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه يتم العمل عليه في الوقت الراهن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من توقيع الاتفاق، موضحا أن مجلس الوزراء أعلن من خلال البيان أنه يتم العمل على إنهاء الاتفاق معه.

وتابع: "سيتم إتمامه في أقرب فرصة ممكنة، ونأمل أنه يكون قريبا ولكني لا أستطيع تحديدها قبل رمضان أم لا".

وأكد الحمصاني، أن عدم تخفيف الأحمال مؤقت فقط في شهر رمضان فقط، ولكن سيتم العمل على إنهاء عملية تخفيف الاحمال بشكل نهائي من خلال توفير الموارد التي تدر العملة الصعبة.

وبالنسبة للصفقة الاستثمارية، تابع أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية، وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".