إعلام المؤتمر: الشركة المتحدة تُقدم موسم درامي يليق بتاريخنا الفني والثقافي

أعربت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر عن تقديرها للدور الهام الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، والتى أعادت لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.



إنتاج فني يخاطب العقل ويليق بالتاريخ المصري العريق

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الشركة المتحدة تقدم إنتاج فني يخاطب عقل وروح المشاهد، وصنعت دراما، وأيضا أعمال سينمائية، تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري، وأعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، مؤكدة أن دراما المتحدة أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما.

اختيار موفق للنصوص

و أضافت ماجدة بدوي، أن الشركة المتحدة تقوم باختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية،تعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرح مختلف لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة لافتة إلى أن كل عمل درامي يناقش قضية بعينها ويطرحها بشكل درامي يتفاعل معه الجمهور العريض من المشاهدين.



ترجمة مسلسلات المتحدة للغة الإشارة واهتمام بذوي الهمم

كما ثمنت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة، للغة الإشارة وذلك فى إطار اهتمام الشركة بذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة ليتمكن ذوو الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024، للمرة الأولى وذلك عبر قنوات الشركة ومنصة WATCH IT، مؤكدة أنها لفتة إنسانية من القائمين عليها.

و كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت ترجمة جميع أعمالها الدرامية للغة الإشارة وذلك حتى يتمكن ذوي الهمم من متابعة الدراما التي تقدمها الشركة دعما لذوي الهمم