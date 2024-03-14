الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يدعو لتكثيف الجهود الدولية للتصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة تكثيف الجهود للتصدي بحزم لظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) على المستوى الدولي، كونها أصبحت تشكل خطورة على الجاليات المسلمة في الخارج، حيث تواجه أشكالًا كثيرة من العنصرية والتمييز نتيجة الترويج للخوف من الإسلام والمسلمين، وربطها بالإرهاب والتطرف.

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جاء ذلك في بيانٍ أصدره البرلمان، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا"، الذي يوافق 15 مارس من كل عام.

نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة إطلاق مبادرات تستهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة أشكال التمييز على أساس الدين أو الشكل أو اللون، مشددًا على ضرورة العمل أيضًا على إبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي والمسلمين، ومحذرًا في الإطار ذاته من خطورة الحملات الممنهجة التي استهدفت هذه الصورة وقامت بتشويهها وربطها بما تقوم به الجماعات الإرهابية التي ارتكبت الكثير من العمليات الإرهابية باسم الإسلام.

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وأشار العسومي إلى أهمية هذه المناسبة للتذكير بأن الإرهاب آفة ليس لها وطن أو دين ويمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، ولكن ما حدث مؤخرًا أنه تم تركيز الخطاب العالمي على إلصاق هذه التهمة بالدين الإسلامي الحنيف، مما أدى لتصعيد موجات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين.

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