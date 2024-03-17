الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: التحالف الوطنى للعمل الأهلى جسَّد روح التكافل والتضامن الإنسانى

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي جسَّد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية، وتقديمه آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت "موسى"، في تصريحات صحفية لها، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يلعب دورًا كبيرًا في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

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وأشارت عضو مجلس النواب إلى الجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء التحالف من جمعيات ومؤسسات خيرية لتوفير المساعدات اللازمة للأشقاء في غزة.

وأكدت أن التحالف لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا كذراع تنموية لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة، من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

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تعاون منظمات المجتمع المدنى 

وتابعت عضو مجلس النواب أن التحالف الوطني أصبح يضفي مزيدًا من الحيوية على العمل الأهلي، من خلال تعاون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم عامة ومصر خاصة.

وشددت النائبة رحاب موسى على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، فضلا عن العمل لتحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

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