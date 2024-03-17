الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

"عكاشة": النقل البحري حلقة وصل بين الدول وشريان للتجارة والاستثمار والصناعة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن النقل البحري حلقة وصل رئيسية بين الدول وشريان حيوي للتجارة والاستثمار والصناعة.

وأوضح “عكاشة” خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، أن النقل البحري يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يُنقل أكثر من 80% من التجارة العالمية عبر البحار.

افتتاح فعاليات الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تطوير أسطول النقل التجارى البحرى

 

مصر تلعب دورًا هامًا في النقل البحري لموقعها الجغرافي

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن مصر تلعب دورًا هامًا في النقل البحري نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز على قاطع قناة السويس، التي تُعدّ من أهم الممرات المائية في العالم.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن النقل البحري يسهم في دعم التجارة والاستثمار والصناعة من خلال تسهيل حركة الواردات والصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني.

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 التعاون مع الدول العربية والإقليمية لتطوير منظومة النقل البحري  

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التعاون مع الدول العربية والإقليمية لتطوير منظومة النقل البحري في المنطقة، علاوة على تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري من خلال تقديم الحوافز والتشجيعات للمستثمرين.

تطوير قطاع النقل البحري

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى أن تطوير قطاع النقل البحري يُعدّ مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق التكامل بين مختلف أوجه النشاط البحري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري.

مجلس الشيوخ ل النائب عمر النقل البحري أمن الموانيء مصر الدستور

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