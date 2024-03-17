"برلمانية الشعب الجمهورى" تطالب بدمج شركات النقل البحرى فى كيان واحد

قال إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه لا ينكر تطوير الموانئ المصرية إلا حاقد أو جاهل، مشيرًا إلى أنها أخذت كمًا كبيرًا من التطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع النائب: “لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي"، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، وهو ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول.

ولفت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلًا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب.

وطالب بدمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولي الأسطول في نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدي إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس في التجارة العالمية.

واستعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.