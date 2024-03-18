الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

أسامة الأزهري: غلق الباب في وجه المخطئ يحوله لإنسان مجرم

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو تتحدث عن معنى إقالة العثرات والتغاضي عن الاخطاء، خلال حلقته السابعة من برنامج “ومن الحب حياة” والذي يعرض على شاشة dmc، طوال شهر رمضان.

وقال “الأزهري:” إن إقالة العثرات والصفح عن المخطئ وتعليم الإنسان ألا لا يعود عن هذا الخطأ أكرم بكثير من أن أتعامل بغشم مع كل ور الخطأ فيكم أن يكون الإنسان ارتكب زلة عابرة قابلة للتعديل، وعندما يقرر الطرف الأخر أن يغلق الباب في وجه ويعامله بإهانة يتحول إلي إنسان مجرم"، لذلك يجب على المؤمنين أن يقيلوا العثرات عن بعضهم البعض.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الفارق بين الأمرين كبير، والإنسان كلما كان كريمًا وراجحًا وربانيًا ومحمديًا في أخلاقه، يجعل تعامله مع أخطاء الخلاق مختلف، والأ يتعامل الجميع بميزان واحد، على سبيل المثال، فهناك فرق كبير بين التعامل مع الخطأ وبين التعامل مع الفساد.

الازهري الأزهر الأزهر الشريف

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