المفوض العام للأونروا: المجاعة فى غزة لم تمر بها المنطقة من قبل

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن الأزمة في غزة غير عادية نظرًا لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين والأطفال.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، والمنعقد اليوم الإثنين، في القاهرة: ناقشنا الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والمجاعة التي تلوح في الأفق، مؤكدًا أن المجاعة في غزة لم تمر بها المنطقة من قبل، واحتياجات الأطفال للمواد الغذائية تضاعفت خلال شهر واحد.

وأكد المفوض العام للأونروا أنه تم تدمير 150 منشأة تابعة للوكالة، و40 شخصًا قتلوا، وأكثر من 1000 آخرين أصيبوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى تدهور متوقع في البيانات التي ستصدرها الوكالة عن المجاعة داخل القطاع.