كاتبة صحفية: مسلسلات الـ15 حلقة فرصة لمشاركة أكبر عدد من المؤلفين برمضان

قالت أماني علي، الصحفية بجريدة "الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت هذا العام تنوعا ملحوظا جدًا خلال الأعمال المشاركة بها في ماراثون رمضان 2024، سواء مسلسلات تاريخية، واجتماعية ودرامية، وأيضًا نوعية المسلسلات التي تخاطب الطفل.



وأضافت خلال لقائها، في برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز والذي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، إنتاجه ضخم جدًا، قائلة: "كلنا كنا منتظرين مسلسل الحشاشين، وبمجرد أن بروموهات المسلسلات بدأت تتعرض على الصفحة الرسمية للشركة المتحدة بدأ كل حد فينا يشوف هيتفرج على أنهي مسلسل".



وواصلت: "فكرة المسلسلات الـ 15 حلقة حلوة جدًا، وبتدي فرصة لعدد أكبر من المؤلفين أنهم يشاركوا في الماراثون الرمضاني".

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة مسلسلات من العيار الثقيل خلال الموسم الرمضانى المقبل، وتتنوع ما بين الكوميدى والأكشن والاجتماعى والساسبنس والتاريخى وغيرها، وتجمع أهم نجوم الدراما من مختلف الأجيال سواء الكبار أو الشباب عبر موضوعات مختلفة ومتنوعة لإرضاء كل أذواق الجمهور، حيث تدفع الشركة بـ20 مسلسلا مقسمة إلى 9 مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة، و11 من نوعية الـ15 حلقة، وذلك عبر شاشتها المختلفة وكذلك منصة watch it.

