"صباح الخير يا مصر" يشيد بتقديم "المتحدة" وجبة درامية متنوعة خلال رمضان (فيديو)

أشاد الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون رمضان 2024، سواء المسلسلات الاجتماعية أو الدرامية، وأيضًا الكوميدية والتي تخاطب الأطفال.

وقال “كفافي” إن «المتحدة» قدمت تنوعا كبيرا للغاية في الأفكار، إذ إن هناك مسلسلات تاريخية على رأسها «الحشاشين»، وأخرى كوميدية كـ«الكبير أوي» وأكشن مثل «حق عرب»، إضافة إلى الدراما الشعبية في «المعلم»، وأيضا اجتماعية وأطفال وغيرها من الأعمال.

وأضاف أن الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة مثل «كامل العدد +، مسار إجباري، إمبراطورية ميم»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من المسلسلات التي ترضي كل الأذواق والأعمار.

ومن جانبها، قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن هناك العديد من المسلسلات التي لها نصيب كبير للغاية من المتابعة سواء على شاشات الشركة المتحدة أو منصة watch it، موضحة أن تلك المسلسلات حققت جماهيرية كبيرة للغاية، ومشاهد من هذه الأعمال تصدرت التريند أكثر من مرة في الأسبوع الأول.