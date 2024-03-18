الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"صباح الخير يا مصر" يشيد بتقديم "المتحدة" وجبة درامية متنوعة خلال رمضان (فيديو)

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أشاد الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون رمضان 2024، سواء المسلسلات  الاجتماعية أو الدرامية، وأيضًا الكوميدية والتي تخاطب الأطفال.

 

وقال “كفافي” إن «المتحدة» قدمت تنوعا كبيرا للغاية في الأفكار، إذ إن هناك مسلسلات تاريخية على رأسها «الحشاشين»، وأخرى كوميدية كـ«الكبير أوي» وأكشن مثل «حق عرب»، إضافة إلى الدراما الشعبية في «المعلم»، وأيضا اجتماعية وأطفال وغيرها من الأعمال.

 

وأضاف أن الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة مثل «كامل العدد +، مسار إجباري، إمبراطورية ميم»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من المسلسلات التي ترضي كل الأذواق والأعمار.

 

ومن جانبها، قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن هناك العديد من المسلسلات التي لها نصيب كبير للغاية من المتابعة سواء على شاشات الشركة المتحدة  أو منصة watch it، موضحة أن تلك المسلسلات حققت جماهيرية كبيرة للغاية، ومشاهد من هذه الأعمال تصدرت التريند أكثر من مرة في الأسبوع الأول.

المتحدة رمضان المسلسلات الكبير المعلم الحشاشين

مواد متعلقة

أبرزها "الحشاشين" و"الكبير أوى".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل