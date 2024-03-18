مسلسلات رمضان 2024 .. ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

شهدت الحلقة السابعة، من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

تفاصيل احداث مسلسل المعلم الحلقة 7

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 7 وهى إحدى الأعمال التي تنافس في مسلسلات رمضان 2024 ..يذهب حامد والذي يجسده الفنان “مصطفى شعبان”، إلي السويس بصحبة "هيثم" محمود الليثي، ويعلم وهو في الطريق، أنه من الصعب شراء طاولة سمك واحدة، وأن شداد كما هو مُسيطر في السوق مسيطر ايضًا في الميناء، وحتى أن استطاع شراء السمك سيتم حرقه السيارة التي تنقله في طريق العودة، ويتعرض للهجوم في الاستراحة، من قِبل رجال شداد،، لكنه يستطيع القضاء عليهم.

ابطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أسامة الهادى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ملخص احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، وهي إحدى الأعمال التي تنافس في مسلسلات رمضان 2024 .. هرب “حسن الصباح” من سجنه على يد أحد سجانه،بعد ان اقنعه انه عى طريق الحق، عكس سلطان شاه، ونظام الملك، بعدما ظهر له فى المنام بصورة وكأنه ملاك ينقذه، ليقرر السجان قتل جميع الجنود فى السجن ويهرب مع “الصباح” ويصلوا إلى تابعيه من أحمد عيد وغيرهم.

وخلال الحلقة، أجرى السلطان ملك شاه مناقشة مع عمر الخيام، حول حقيقة إيمانه من عدمه، بعدما بدأ العوام يتشككون فى أمره ويرددون عبارات من شأنها التشكيك في إيمانه، وهو ما جعل السلطان يسأله ليجاوبه بإجابات تؤكد إيمانه رغم أنه تائه طوال الوقت، وأقل من أن يمتلك يقين الإيمان.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

تفاصيل احداث عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 7

شهدت أحداث السابعة من مسلسل مسار اجباري ، وهو من أبرز الاعمال المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2024 .. محاولة سد ديون، محمود البزاوي، عقب وفاته، وعلى الكثير من الديون، إذ قامت “ إحسان” “صابرين” بتحطيم الشهادة البنكية، بينما تقوم "عنايات" “بسمة” ببيع ذهبها لسداد ديون زوجها “عمر البرنس”

ومن جهة أخرى، يبرر مسعد “محسن منصور”للمحامي مجدي حشيش"رشدي الشامي" سبب قتل الممرض، يوضح له أن أبناء عمر البرنس اتصلوا به وكشفوا عن اعتقادهم بأنه هو الشخص المسؤول عن وفاة والدهم. وإذا تمت مناقشتهم، فإن عصابة مجدي قد تورطت بالكامل.

ابطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري: أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.