مسلسل نورة الحلقة 7.. جريمة انتهاك الخصوصية واختراق الهواتف المحمولة

مسلسلات رمضان 2024..

تناولت الحلقة السابعة من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، جريمة انتهاك الخصوصية عن طريق مشهد جمع بين نورة بطل العمل الدرامي ووالدتها التي عنفتها بشدة على اختراقها لهاتف صديقتها يارا، للتأكد أنها هي من وراء نشر فيديو هزيمتها في بطولتها الرياضية.

مسلسل نورة الحلقة 7

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة " على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

يناقش مشكلات الفتيات والأولاد

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا الطابع العائلي بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه في مشكلة ما، في المسلسل الكرتوني نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات في مرحلة الطفولة من الأمور المهمة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

أبطال مسلسل نورة

وشارك في تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.