الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفوض العام للأونروا: الاحتلال رفض زيارتى معبر رفح من الجانب الفلسطينى

أونروا
أونروا

قال المفوض العام لوكالة "أونروا" إن الأوضاع الحقيقية فى غزة سيئة جدا على أرض الواقع، مؤكدًا: "نرحب ونتعاون على أرض الواقع مع الجانب الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، سامح شكري، أنه كان سيقوم بزيارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكنه تم الرفض.

من جانبه، أكد سامح شكري أن رفض دخول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، معبر رفح، جاء من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف "شكري" أن هذه المسألة غير مسبوقة، وأن الحكومة المصرية ليس لها علاقة برفض دخوله المعبر.

أونروا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين رفح معبر رفح

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