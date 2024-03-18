الإثنين 18 مارس 2024
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أستاذ هندسة طرق: تجربة مصر بالنقل البحرى يصعب تكرارها فى دول أخرى

جريدة الدستور

كشف عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ خلال الفترة الراهنة، خاصة خطة تطوير ميناء شرق بورسعيد.

الدولة تفوقت فى بناء وتطوير العديد من الموانئ خلال الفترة الماضية

وأوضح أستاذ هندسة الطرق، في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة تفوقت في بناء وتطوير العديد من الموانئ خلال الفترة الماضية، نتيجة ما تتمتع به من إمكانات كبيرة في المنطقة العربية، فضلًا عن الخدمات التي تُقدّمها في مجال خدمات النقل البحري.

 حصول ميناء شرق بورسعيد على المرتبة العاشرة فى قائمة أفضل الموانئ على مستوى العالم

وتابع أستاذ هندسة الطرق أن تجربة مصر في مجال النقل البحري يصعب تكرارها في دول أخرى نتيجة الموقع الاستراتيجي المهم الذي تتمتع به مصر في المنطقة، مشيدا بحصول ميناء شرق بورسعيد على المرتبة العاشرة في قائمة أفضل الموانئ على مستوى العالم، معلقًا: «سبق موانئ كبيرة في إنجلترا وأمريكا».

ونوّه أستاذ هندسة الطرق، خلال حديثه، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل في تطوير الموانئ البحرية، والذي يتضمن تعميق الموانئ وزيادة طول الغاطس وبناء أرصفة متخصصة للحاويات، وبناء محطات متعددة الأغراض في الإسكندرية والسخنة وغيرهما.
 

الطرق هندسة الطرق النقل وزارة النقل مصر

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