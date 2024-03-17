الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

النقل: شبكة القطار الكهربائي تحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط بربط المطارات والموانئ والطرق

تقدم الاعمال فى تنفيذ
تقدم الاعمال فى تنفيذ مشروع الخط الثاني

 

نشرت  وزارة النقل صورا لتقدم الاعمال فى تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/ابوسمبل.

وقالت وزارة النقل  أن شبكة القطار الكهربائي السريع  ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ).

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خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر

 واضافت أن الشبكة القطار تعمل على  خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

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ربط المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط

واوضحت ان شبكة القطار ستعمل على الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ضمن الخط الرابع.. "الملك الصالح" أول محطة مترو أنفاق تبادلية من نوعها في مصر

الخط الثاني1
الخط الثاني1
الخط الثاني2
الخط الثاني2
الخط الثاني3
الخط الثاني3
الخط الثاني4
الخط الثاني4
الخط الثاني5
الخط الثاني5
الخط الثاني6
الخط الثاني6
الخط الثاني7
الخط الثاني7
الخط الثاني8
الخط الثاني8
الخط الثاني9
الخط الثاني9
الخط الثاني10
الخط الثاني10
شبكة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية المناطق العمرانية الصناعية الجديدة المناطق الصناعية وزارة النقل

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