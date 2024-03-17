الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 13 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة ( CORNELIA ) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 23281 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

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حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طن تشمل: 1500 طن ملح معبأ و1400 طن اسمنت معبأ و2564 طن رمل و5510 طن جبس معبأ و825 طن يوريا و15480 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طن تشمل: 26066 طن قمح و10152 طن خردة و4930 طن حديد و6413 ذرة و673 طن خشب زان و7930 طن سكر و3279 فول صويا و2167 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 383 طن.

 حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66765 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105677 طنًا.

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غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3599 طن قمح 

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4688 شاحنة.

بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط
بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط
لهيئة ميناء دمياط اجمالي عدد السفن بالميناء حركة الوارد من البضائع العامة حاوية مكافئة

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