الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأنفاق" تنشر تصويرًا لمحطة التوفيقية إحدى محطات المرحلة الثالثة لمترو القاهرة

جريدة الدستور

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تصويرا لمحطة التوفيقية، وهي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

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محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي

وهي محطة نفقية قريبة من شارع أحمد عرابي، شارع الرشيد، شارع وادي النيل، شارع الدكتور حجازي، مستشفى الهلال للعاملين المدنيين، مكتب تصديقات وزارة الخارجية، جهاز حماية المستهلك، نادي الترسانة الرياضي، السجل التجاري، وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، يحتوي كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر.

وزارة النقل أطلقت حملة "هنفطر في المحطة" 

جدير بالذكر أن وزارة النقل أطلقت حملة "هنفطر في المحطة" من خلال الشركة المصرية لمترو الأنفاق، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 م، 1445 هجريا، وذلك للعام الرابع على التوالي.

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للعام الرابع.. توزيع 5 آلاف وجبة إفطار صائم بعدد من محطات مترو الأنفاق

وتم توزيع 5 آلاف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار صائم بعدد من المحطات الرئيسية التبادلية والأكثر كثافة لمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني.

وزارة النقل وزير النقل هيئة الأنفاق التوفيقية محطات المترو

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