للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. وزير النقل يتابع تطوير ميناء السخنة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة-الدخيلة"، بدأها بتفقد أولى محطات المشروع "هاتشيسون"، والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم "هاتشيسون" العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و"CMA" لتطويرها كأكبر محطة للحاويات في مصر.

يبلغ طول محطة الحاويات "هاتشيسون"، 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا، وتسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وتم التعاقد على المعدات والأوناش الخاصة بأعمال البنية الفوقية لمحطة حاويات "هاتشيسون" تمهيدًا لتوريدها.

استمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون، وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة، حيث تم التعاقد على المعدات والأوناش الخاصة بأعمال البنية الفوقية تمهيدًا لتوريدها للمحطة.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا مثلما يحدث في محطة السخنة، لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

أضاف، أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

تابع أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وبعدها تفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بالميناء، حيث تمت متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء والمباني الإدارية الجاري إنشاؤها، كما تفقد الوزير أعمال امتداد عدد من الأحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها.

وأوضح مدير مشروع التطوير بالميناء، أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم2، وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18 مترًا ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كم2، وإنشاء خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، كما يتم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا.

ولفت الوزير إلى أنه قد بلغت نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف 91% (حيث تم الحفر 100% من الأحواض وجارٍ العمل في ساحات التداول)، وبلغت نسبة أعمال التكريك 62% (يبلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف + 26.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك) كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية (قطار كهربائي/ ديزل) بطول 34 كم 35%، والأرصفة 97% وحواجز أمواج الميناء 99%، والطرق الداخلية 75%، وحيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع التطوير 93.50%.

وفي ختام زيارته للميناء، تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع العاملين والمهندسين العاملين بالمشروع ووجه الوزير الشكر لكافة الشركات والاستشاريين والعاملين في مشروع تطوير الميناء والعاملين في وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة استمرار تكثيف الأعمال خلال شهر رمضان المعظم لسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية هذا الميناء خاصة أنه تم تقديم وعد إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والشعب المصري العظيم بأن يكون ميناء السخنة من أفضل الموانئ المصرية من حيث عناصره الأساسية.

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

جولة وزير النقل بمشروع ميناء السخنة

IMG-20240314-WA0039

IMG-20240314-WA0036