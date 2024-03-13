الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحديث نظم إشارات السكك الحديدية واستبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني

السكك الحديدية
السكك الحديدية

نشرت وزارة النقل فيديو خاص ببرج إشارات ديروط بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف/ أسيوط)  والذي تم الانتهاء من تحديثه وتطويره حيث يتم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بهدف استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان.

متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية

كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات،  ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

txt

وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

 وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، فى تصريحات صحفية، إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة/ الإسكندرية (بشتيل– الاتحاد– إيتاي البارود– القباري) مع إنشاء خطي (المناشي/ 6 أكتوبر– كفر داود/ السادات) وكذلك (خط الفردان/ القنطرة شرق/ شرق بورسعيد/ العريش/ طابا). 

txt

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

وأضاف وزير النقل: فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من 1120 مزلقانًا، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة، مستعرضًا تطوير محطات (مصر بالإسكندرية– رمسيس– دمنهور)، وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية/ ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز/ ورشة الجرارات ببشتيل/ ورشة العربات ببشتيل).

النقل تنشر تصويرًا جويًا للقطار الروسى خلال التشغيل اليومى على خطوط السكك الحديدية

وزارة النقل السكك الحديدية الاشارات السكة الحديد وزير النقل

مواد متعلقة

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

تداول 55 سفينة و60900 طن بضائع عامة ميناء دمياط

طرق الحصول على تذاكر السفر لقطارات السكك الحديدية بجميع المحافظات

"التالجو- المكيف- الروسي".. جدول مواعيد جميع قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة

تداول 20 ألف طن و1084 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

ميناء دمياط يتعامل مع 13 سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

مواعيد أتوبيسات مواصلات مصر وجرين باص في شهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى فى الطريق إلى مصر

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

"الخارجية": نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير للكنيسة القبطية بجنوب إفريقيا

سقوط الأهلى والزمالك يشعل القمة والقاع.. أبرز ظواهر الجولة الـ15 بدورى نايل

قرارات أمريكية جديدة ضد إسرائيل.. رسالة سرية تُحذّر بايدن من "كارثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال