تحديث نظم إشارات السكك الحديدية واستبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني

نشرت وزارة النقل فيديو خاص ببرج إشارات ديروط بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف/ أسيوط) والذي تم الانتهاء من تحديثه وتطويره حيث يتم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بهدف استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية

كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، فى تصريحات صحفية، إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة/ الإسكندرية (بشتيل– الاتحاد– إيتاي البارود– القباري) مع إنشاء خطي (المناشي/ 6 أكتوبر– كفر داود/ السادات) وكذلك (خط الفردان/ القنطرة شرق/ شرق بورسعيد/ العريش/ طابا).

وأضاف وزير النقل: فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من 1120 مزلقانًا، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة، مستعرضًا تطوير محطات (مصر بالإسكندرية– رمسيس– دمنهور)، وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية/ ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز/ ورشة الجرارات ببشتيل/ ورشة العربات ببشتيل).