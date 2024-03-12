الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 20 ألف طن و1084 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1084 شاحنة و116 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 556 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، 528 شاحنة و14 سيارة. 

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يستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال  السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع و318 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء الذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف التي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

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ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" التي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400م وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

موانئ أرصفة موانيء الهيئة البحر الاحمر وزارة النقل وزير النقل

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