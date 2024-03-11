تداول 51 ألف طن 1030 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الاحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و110 سيارات حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 483 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 547 شاحنة و18 سيارة.

تصدير 32 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الهند

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة ABDULLAH – M وعلي متنها 32000 ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند والسفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية1 وغادرت ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 ودليلة ، كما تم تداول 3450 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وسيناء.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1985 راكبا بموانئها.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء الذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف التي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" التي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400م وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنيه تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر و5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.

وقد وجه الفريق مهندس، وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراض وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها الذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.