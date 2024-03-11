ميناء دمياط يتعامل مع 13 سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل: 170 طن ملح معبأ و1349 طن علف بنجر و1581 طن رمل و5100 طن يوريا و15342 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل: 9294 طن قمح و11521 طن خردة و3370 طن ابلاكاش و9400 طن حديد و300 طن زيت طعام و7799 ذرة و2450 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 107 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53853 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80668 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء الذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف التي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.