بريطانيا: المخطط الأمريكى لبناء ميناء مؤقت فى غزة سيستغرق وقتًا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في غزة لجلب المساعدات ستستغرق وقتًا، مكررًا دعوته لإسرائيل لفتح ميناء أشدود في هذه الأثناء.

وقال كاميرون لمحطات تليفزيونية بريطانية عن المرفأ "سيستغرق البناء وقتًا"، لذا فإن الأمر الحاسم هو أنه يجب على الإسرائيليين اليوم أن يؤكدوا أنهم سيفتحون ميناء أشدود.

سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل

وفي سياق متصل، قال خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب يحقق في مزاعم سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وقالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، اليوم الجمعة، إنها تحقق في مزاعم التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، وتجري محادثات لزيارة البلاد.

وقالت الدكتورة أليس جيل إدواردز لـ"رويترز" على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تلقت في الآونة الأخيرة مزاعم عن تعذيب وسوء معاملة للفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو نتيجة للصراع في الضفة الغربية وغزة، حيث تقاتل إسرائيل حركة حماس الفلسطينية الحاكمة.

وقالت إدواردز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: "إنني أدرس ذلك بينما نتحدث ونقوم بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق".

وقالت لرويترز: "أدعو حماس ودولة فلسطين وإسرائيل إلى التخلي عن أدوات التعذيب الخاصة بهم والتركيز حقًا على السلام واحتمال العيش جنبًا إلى جنب كجيران في المستقبل".

وقالت رويترز إنه لم يصدر تعليق فوري من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف.

ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير عديدة عن الاعتقال الجماعي وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.

وقالت إدواردز إنها أثارت أيضًا مزاعم القتل الجماعي وتشويه الرهائن والعنف الجنسي ضدهم مع السلطات الفلسطينية من خلال البعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف.

وقالت إنها تلقت مع ذلك "ردًا مخيبًا للآمال" "لم يظهر أي تعاطف مع هؤلاء الأفراد الذين تعرضوا للفظائع الرهيبة في 7 أكتوبر".