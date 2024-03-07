الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدين الخطة الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

غزة
غزة

أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خطة إسرائيل لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال تور وينيسلاند في تصريحات له، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يزال يشكل محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".

3 آلاف وحدة استيطانية جديدة

 

txt

الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خطة لإنشاء 3 مستوطنات جديدة


وقدمت إسرائيل أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى مراحل الموافقة النهائية.

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وأكدت مجددا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

و قفز عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد منذ بدء الحرب، حيث قام المستوطنون بإحراق السيارات وتدمير البنية التحتية والاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم. 

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأولى من العقوبات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية. 

الحرب غزة فلسطي أعمال العنف في الضفة الغربية الاحداث اشتعال

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة