الأمم المتحدة تدين الخطة الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خطة إسرائيل لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال تور وينيسلاند في تصريحات له، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يزال يشكل محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".

3 آلاف وحدة استيطانية جديدة



وقدمت إسرائيل أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى مراحل الموافقة النهائية.

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وأكدت مجددا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

و قفز عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد منذ بدء الحرب، حيث قام المستوطنون بإحراق السيارات وتدمير البنية التحتية والاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجولة الأولى من العقوبات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.