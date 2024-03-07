الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"طعامك للإفطار والغداء".. قصة تكشف كواليس معاناة الآباء لتوفير غذاء أطفالهم في غزة

أطفال غزة لحظة الحصول
أطفال غزة لحظة الحصول على الطعام

حذر عامل إغاثة فلسطيني اليوم الخميس، من أن الآباء في غزة يضطرون إلى توزيع الطعام بين أطفالهم الذين يعانون من الجوع، في الوقت الذي يحكم فيه الحصار الإسرائيلي على المدنيين بالجوع الشديد، في وقت حذر فيه مسؤولين من ارتفاع مميت في سوء التغذية بين الأطفال.

وقال محمود شلبي، كبير مديري البرامج في منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين غير الحكومية، إن بعض البالغين في غزة يعيشون على قدح واحد فقط من القهوة يوميًا، لتوفير الطعام لأطفالهم.

الجياع في غزة 

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وروى شلبي أنه رأى أحد الآباء في غزة، في أحد الأسواق يشتري رقائق البطاطس لطفليه.

وقال: "أتذكره وهو يقول: هذا هو طعامك للإفطار والغداء، لذا تأكد من حساب حصصك بشكل صحيح، لأنه لم يبق لدي شيء، وهذا هو طعامك لهذا اليوم".

وتابع: "كل من أعرفه في قطاع غزة فقد وزنه. ويتراوح متوسط فقدان الوزن بين 10 إلى 15 كيلو جراما (حوالي 22 إلى 33 رطلا). وقد تجاوزت خسارة بعض الأشخاص 20 كيلوجراما من الوزن".

ولم يبق في أسواق شمال غزة سوى المكسرات والبهارات للبيع، بحسب شلبي. وقال: "لم يبق لدينا أي أرز في السوق.. لا عدس ولا فاصوليا، لا شيء".

غزة يعانون الجوع الآباء الأطفال تقنين الطعام

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