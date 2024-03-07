الخارجية البريطانية: يلزم إدخال 500 شاحنة يوميًا لقطاع غزة لتجنب المجاعة والأمراض

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن بريطانيا على صداقة جيدة مع برلين، كما أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.

الحرب في غزة

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن بريطانيا تبحث كل السبل التي تؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر: "يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة من أجل تجنب المجاعة والأمراض".

إنهاء الحرب

واستطرد: "يجب تسهيل الوضع على طاقم الأمم المتحدة لوصول المساعدات إلى شعب غزة، كما أننا نبحث كل السبل التي ستؤدي إلى وقف القتال في فلسطين".