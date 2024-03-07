الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجرد قطرة من الاحتياجات.. الشيف خوسيه أندريس يدعو لمزيد من المساعدات لغزة

غزة
غزة

دعا الشيف خوسيه أندريس مؤسس شركة World Central Kitchen ، اليوم الخميس، لتقديم المزيد من المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، وعلق: "هذه مجرد قطرة ماء في محيط من الاحتياجات". 

وكان للشيف خوسيه أندريس، مؤسس منظمة World Central Kitchen غير الربحية، دور فعال في إيصال المساعدات إلى الجياع في غزة، وق شبكة سي إن إن الامريكية. 

وقال يوم الخميس "هذه مجرد قطرة ماء في محيط من الاحتياجات. هناك المزيد الذي يتعين القيام به.. نحن بحاجة للتأكد من أن المزيد من الشاحنات قادرة على التدفق إلى هناك"، داعيا إسرائيل إلى السماح بدخول مساعدات إضافية إلى القطاع.

مخطط لبناء 100 مطبخ في جميع أنحاء غزة 

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وقال أندريس لجيم أكوستا وفق شبكة سي إن إن الامريكية، إن المنظمة تخطط لبناء 100 مطبخ في جميع أنحاء القطاع، لكننا "نحتاج إلى تدفق مستمر من الطعام، وتدفق مستمر من المياه، وهذا للأسف لا يحدث".

وقال أندريس إن المطبخ المركزي العالمي تمكن من إسقاط 48,000 وجبة جواً إلى غزة، لكن العمليات مكلفة وتتطلب الكثير من التنسيق.

وأضاف أندريس أنه يأمل أن يسمع الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول في خطابه عن حالة الاتحاد مساء الخميس إن "الأزمة الإنسانية يجب أن تتوقف، كما أن الغذاء والماء حق عالمي، لا ينبغي لأحد أن يعاني من الجوع. 

وآمل أن يدفع من أجل وقف إطلاق النار، نعم، أن يتمكن من القول إننا بحاجة إلى حماية شريكتنا إسرائيل، ولكن يمكنك أن تفعل ذلك أيضًا، وقال: "يجب أن تحمي رجال ونساء وأطفال فلسطين اليوم".

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