الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئولون: "بايدن" يوجه الجيش الأمريكى بإنشاء ميناء للمساعدات فى غزة اليوم

بايدن
بايدن

أكد مسئولون أمريكيون في تصريحات لـ"سي إن إن" أنه من المقرر أن يعلن جو بايدن عن خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة لتوفير المساعدات الإنسانية، وذلك خلال خطاب حالة الاتحاد مساء اليوم الخميس.

وقال أحد كبار المسئولين، وفقا للشبكة: "الليلة، سيعلن الرئيس في خطابه أنه يوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والأدوية المائية والملاجئ المؤقتة". 

الميناء سيشمل رصيفا مؤقتا 

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وقال مسئول كبير آخر إن الميناء سيشمل رصيفًا مؤقتًا “سيوفر القدرة على استيعاب مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم” ليتم تنسيقها مع إسرائيل والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية. وقال المسئول إن شحنات المساعدات الأولية ستأتي عبر قبرص.

وقال مسؤول ثان إن القوات المطلوبة لإكمال هذه المهمة موجودة بالفعل في المنطقة أو ستبدأ في التحرك هناك قريبا.

في الوقت الذي تستنزف فيه القيود الإسرائيلية الصارمة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الإمدادات الأساسية، قال النازحون الفلسطينيون وفق شبكة سي إن إن الامريكية إنهم يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأطفالهم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر “إكس”، إن الجيشين الأمريكي والأردني قاما بعملية إنزال جوي مشتركة ثالثة لآلاف الوجبات في غزة يوم الخميس.

 

خطوات جديدة المساعدات الإنسانية ميناء غزة الرئيس الامريكي بايدن

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