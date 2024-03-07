بلينكن: انضمام السويد إلى حلف الناتو هزيمة استراتيجية لروسيا

قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، اليوم الخميس، ان انضمام السويد إلى حلف الناتو هزيمة استراتيجية لروسيا.

وأكد البيت الأبيض أن السويد أصبحت عضوا في التحالف العسكري الغربي اليوم الخميس.

ويزور رئيس الوزراء أولف كريسترسون واشنطن لإضفاء الطابع الرسمي على العملية.

وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وكانت الحكومتان السويدية والأمريكية قد أشارتا في وقت سابق من اليوم إلى أن العملية ستنتهي اليوم الخميس خلال زيارة رئيس الوزراء أولف كريسترسون لواشنطن.

وسينضم كريسترسون إلى السيدة الأولى جيل بايدن في منصة المشاهدة لخطاب حالة الاتحاد لعام 2024 الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وأكدت الحكومة السويدية أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيدخل حيز التنفيذ على الفور بمجرد إيداع الوثائق الرسمية، وهو ما سيفعله كريسترسون في حفل رسمي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق يوم الخميس.

السويد دولة ديمقراطية قوية ولديها جيش ذو قدرة

وجاء في الإحاطة الإعلامية للبيت الأبيض أن "السويد دولة ديمقراطية قوية ولديها جيش ذو قدرة عالية ويشاركنا قيمنا ورؤيتنا للعالم".

وتابع: "إن وجود السويد كحليف في الناتو سيجعل الولايات المتحدة وحلفاءنا أكثر أمانًا".