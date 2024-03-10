الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "سكك حديد مصر": لدينا 33 ورشة صيانة موزَّعة.. وخطة مُحكمة لإعادة تطويرها 

رئيس هيئة السكك الحديد
رئيس هيئة السكك الحديد أثناء التصريحات

أعلن المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، عن عمليات التطوير والورش وكذا إنشاء الورش الجديدة، مشيرًا إلى أنه يوجد بالهيئة 33 ورشة صيانة موزَّعة بين مناطق الهيئة المختلفة، وتم وضع خطة مُحكمة على 3 مراحل لإعادة تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك مع مراعاة عوامل السلامة والأمان والجودة. 

وأضاف المهندس محمد عامر، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء 5 ورش جديدة: "ورشة التالجو خاصة بعمل الصيانة اللازمة لقطارات التالجو، ورشة مهمشة وهي مخصصة لإجراء الصيانة الدورية والعمرات للجرارات الـGE، ورشة الجرارات ببشتيل وهي مخصصة لعمل الصيانة للجرارات الواردة والقائمة بقطارات الصعيد، ورشة العربات ببشتيل وهي مخصصة لعمل الصيانة اللازمة لعربات الركاب الواردة والقائمة بقطارات الصعيد، ورشة السد العالي وهي مخصصة لعمل الصيانة الدورية اللازمة لكل من العربات والجرارات بالوجه القبلي". 

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أسطول الوحدات المتحركة

وأوضح "عامر" أن الهيئة تمتلك أسطولًا من الجرارات يُقدر بـ968 جرارًا، منها 577 جرارًا على الشبكة بقطارات الركاب والبضائع، بالإضافة إلى 391 جرارًا معطلًا، حيث تم عمل خطة للاستعداد بالجرارات المعطلة، وبخصوص أسطول عربات الركاب فتمتلك الهيئة 3675 عربة، يعمل منها 2328 عربة على الشبكة، مشيرًا إلى عدد من العربات الروسبيت وتم وضع خطة للاستعداد بالعربات المعطلة، أما بخصوص أسطول عربات البضاعة فتمتلك الهيئة 8790 عربة بضائع، يعمل منها 5370 عربة بضائع ويتم الاستعداد بالعربات المحجوزة طبقًا لجدول زمني مدرج. 

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صيانة دورية للجرارات والعربات

وأشار رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنه يتم عمل الصيانة الدورية للجرارات كل 15 يومًا، ويتم عمل العمرة كل 3 سنوات، وإذا احتاج الأمر إلى إجراء عمرة للجرار نتيجة لعرضٍ فجائي، يتم إدراجه ضمن خطة العمرة، أما بالنسبة لعربات الركاب فيتم عمل الصيانة الدورية لها كل 3 أشهر، ويتم إجراء العمرة كل عام ونصف العام، مشيرًا إلى أنه جارٍ البدء في نظام جديد لحساب المدد البينية لأعمال الصيانة الدورية والعمرات تعتمد على مسافات المسير للوحدات المتحركة بالكيلومتر.

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