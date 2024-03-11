الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

وزير النقل يتابع معدلات التنفيذ بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع

جولة الوزير التفقدية
جولة الوزير التفقدية بمسار القطار الكهربائى السريع

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، بجولة تفقدية بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع (قنا/ الغردقة/ سفاجا)، وذلك لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع ودفع الشركات لتكثيف المعدات، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع، ومتابعة تنفيذ الممر اللوجستي التنموي (سفاجا/ قنا/ أبوطرطور)، الذي سيسهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر.

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بدأت الجولة بتفقد الوزير مواقع محطات الخط، والتي بدأها بمحطة الغردقة (محطة للقطار السريع)، والتي تم اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة سهل حشيش (محطة للقطار الإقليمي)، والتي تم اختيارها أقرب ما يكون للمناطق السياحية في سهل حشيش ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، من خلال وصلة وأرصفة الشحن لميناء سفاجا البحري.

وزير النقل: الخط الثالث للقطار يعتبر جزءًا من الممر اللوجستي التنموي

وأشار الوزير إلى أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع يعتبر جزءًا من الممر اللوجستي التنموي (سفاجا/ قنا/ أبوطرطور)، وسيسهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضًا في منطقة قنا، كما سيخدم حركة السياحة، حيث سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية فى الأقصر)، بالإضافة إلى أن استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثاني، بما يمكن السائح من الوصول إلى كل من (أهرامات الجيزة/ أبيدوس بسوهاج/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل– السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.

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وأضاف الوزير أن الخط سيسهم أيضًا في الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادى الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادى الجديد والألومنيوم فى نجع حمادي، وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا، حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع، كما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى، للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائى السريع المخطط إنشاؤها تبلغ أطوالها 2250 كم ومكونة من 4 خطوط، وجار حاليًا إنشاء 3 خطوط منها بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم، وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/ س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كم/ ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 6 قطارات، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطارًا بسرعة 160 كم/ س، و6 جرارات لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، حيث إن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

جولة الوزير التفقدية بمسار القطار الكهربائى السريع
جولة الوزير التفقدية بمسار القطار الكهربائى السريع
جولة الوزير التفقدية بمسار القطار الكهربائى السريع
جولة الوزير التفقدية بمسار القطار الكهربائى السريع
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