الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مواعيد أتوبيسات مواصلات مصر وجرين باص في شهر رمضان 2024

مواصلات
مواصلات

يحرص المواطنين بشكل يومي على معرفة مواعيد أتوبيسات مواصلات مصر وجرين باص في شهر رمضان 2024، حيث ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الاتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد أتوبيسات مواصلات مصر وجرين باص في شهر رمضان 2024

في التقرير التالي، تنشر “الدستور” في هذه السطور مواعيد الاتوبيسات المكيفة خلال شهر رمضان والتى بدأت من اليوم والتي توضحها مواصلات مصر للتيسير على المواطنين في معرفة موعد الاتوبيسات  التى يرغبون في الحجز فيه. 

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مواعيد الاتوبيسات المكيفة وأسعار التذاكر والكارت الذكى من مواصلات مصر

مواعيد عمل أتوبيسات مواصلات مصر 

بداية من اليوم الاثنين حافلات مواصلات مصر ستبدا التشغيل فى تمام الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 5:15 مساء

على ان تعود الحافلات للعمل مرة اخرى بعد الافطار فى تمام الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 12:15 صباحا

مواعيد عمل باصات جرين باص

بداية من الاثنين التشغيل بداية من الساعة 6 صباحا حتى الساعه 5 آخر باص قبل الفطار

وأول باص بعد الفطار الساعه 7 مساءا حتى الساعه 10.30 مساءا آخر باص

ماعدا يوم الجمعة التشغيل بداية من الساعة 1 ظهرا حتى قبل الفطار ومن بعد الفطار حتى 10.30 مساء

خط جديد

مينى باص 999 - ٩٩٩

  • كوبرى عرابي - الشارع الجديد - مسطرد - سواح - أميرية - سراى القبة - روكسى - كوربة - شارع النزهه - الرقابة الإدارية - اول عباس - مصطفى النحاس - التبة - الحى العاشر - زهراء مدينة نصر - شارع التسعين - المستشفى الجوى - التجمع الخامس - القطامية

مواعيد خطوط النقل العام والنقل الجماعي فى شهر رمضان

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد مواعيد خروج السيارات للخدمة في الأيام العادية بداية من الساعة 5.30صباحًا على أن سيستكمل التشغيل حتى تمام الساعة7.00 صباحًا وبالشهر الكريم فانه سيتم خروج 50% من سيارات الأسطولبالمواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا في تمام الساعة( 5.30 صباحًا ) ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًا إلى الساعة ( 8صباحًا )، وذلك وبما سيواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية وهو ما سيسهم لمواجهة ذروة الصباح والتي ستبدأ متأخرة عن الأيام العادية لكافة ظروف الشهر الكريم.

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