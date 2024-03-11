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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

النقل
النقل

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشمل (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

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التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

 إنشاء وتشغيل وصيانة خط مونوريل شرق النيل

من جهتها، قالت الهيئة القومية للأنفاق إنه يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، ويمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي، والذي يعتبر إحدى وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع وغير الملوث للبيئة، ويمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.

الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل
 

يعمل على ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية.. إلخ)، كما أنه يتم توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وكذا المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية
يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إذ سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، ومع "LRT" في محطة مدينة الفنون والثقافة.

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التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

بالإضافة إلى العائد الاقتصادي نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة. وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.
 

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان
 

وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل مونوريل شرق النيل ربط إقليم القاهرة الكبرى معدلات التلوث فرص عمل مباشرة أثناء التنفيذ

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