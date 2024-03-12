الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التالجو- المكيف- الروسي".. جدول مواعيد جميع قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة

التالجو
التالجو

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد قطارات السكك الحديد فى رمضان، والتي تمثل أحد الوسائل الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

جدول مواعيد جميع قطارات "القاهرة- الإسكندرية" ذهاب وعودة

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديد، للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه خلال شهر رمضان.

مواعيد قطارات اليوم الثلاثاء 

أولا: مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءا.

ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:50

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءا.

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءًا ليصل اسوان الساعه 6،40صباح اليوم التالى

يقوم قطار 2031 من اسوان يوميًا الساعه 7مساءًا يصل القاهرة الساعه 6،50 صباح

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مع أول أيام رمضان.. تعديل بعض مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط



القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35  عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساءا.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
 

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جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة


قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00


القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):


قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساءا.

قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا.

 

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