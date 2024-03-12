تداول 55 سفينة و60900 طن بضائع عامة ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 7 سفن ، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( MR TRADER ) و التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 149 م وعرضها 23 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 11203 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

حركة الصادر والوارد في الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14978 طنا، تشمل، 1012 طن ملح معبأ و807 طن علف بنجر و 3811 طن رمل و 400 طن يوريا و 8948 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45922 طنا تشمل، 12790 طن قمح و 10282 طن خردة و 11826 طن حديد و 5204 طن زيت طعام و 5820 ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة .



رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54950 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80946 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و كوم ابو راضي و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3972 شاحنة .

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أصدر أمس بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل : 170 طن ملح معبأ و 1349 طن علف بنجر و 1581 طن رمل و 5100 طن يوريا و 15342 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل : 9294 طن قمح و 11521 طن خردة و 3370 طن ابلاكاش و 9400 طن حديد و 300 طن زيت طعام و 7799 ذرة و 2450 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا.