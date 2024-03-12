الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تداول 55 سفينة و60900 طن بضائع عامة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 7 سفن ، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة  ( MR TRADER ) و التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 149 م وعرضها 23 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 11203 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح . 

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تداول 61 سفينة و 71976 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

حركة الصادر والوارد في الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14978 طنا، تشمل، 1012 طن ملح معبأ و807 طن علف بنجر و 3811 طن رمل و 400 طن يوريا و 8948 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45922 طنا تشمل، 12790 طن قمح و 10282 طن خردة و 11826 طن حديد و 5204 طن زيت طعام و 5820 ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة .

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ميناء دمياط يتعامل مع 13 سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية


 رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54950 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80946 طنًا .
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و كوم ابو راضي و القليوبية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3972 شاحنة .

جدير بالذكر  أن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أصدر أمس  بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل : 170 طن ملح معبأ و 1349 طن علف بنجر و 1581 طن رمل و 5100 طن يوريا و 15342 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل :  9294 طن قمح و 11521 طن خردة و 3370 طن ابلاكاش و 9400 طن حديد و 300 طن زيت طعام و 7799 ذرة و 2450 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا. 

لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء الإسكندرية أرصفة موانيء الهيئة المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر أرصفة موانئ

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