الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 61 سفينة و 71976 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

 تفاصيل حركة الوارد والصادر في الميناء

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل: 170 طن ملح معبأ و1349 طن علف بنجر و1581 طن رمل و5100 طن يوريا و15342 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل:  9294 طن قمح و11521 طن خردة و3370 طن ابلاكاش و9400 طن حديد و300 طن زيت طعام و7799 ذرة و2450 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 107 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53853 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80668 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم ابو راضي،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة.

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG  ) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال  والسفينة  ( HERO SD ) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص وكذلك السفينة  ( ANTHOS ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط 3 حاويات أكبر سفينة حاويات

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