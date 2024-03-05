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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

25 باكية.. محافظ دمياط تفتتح معرض أهلًا رمضان فى مدينة دمياط

معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، معرض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ومحمد عبدالرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط، المعرض الذى يأتى بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين على مساحة ٧٠٠ متر بإجمالى ٢٥ باكية، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والياميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والألوان والدواجن والبيض.

واطمأنت "المحافظ" على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب خصم تصل إلى ٢٠%.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع التجار، كما هنأتهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وخلال حديثها معهم، مؤكدة ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور.

ولفتت المحافظ، إلى أن تلك الجهود إطار توجيهات الدولة لإتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز معارض أهلًا رمضان بالمدن على مستوي المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

كما أكدت المحافظ، أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية، ما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، لافتة إلى أن هذا الملف توليه الدولة اهتماما بالغا خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الإدارة المثلى لتلك المنظومة.

ولفتت المحافظ، إلى أن تلك الجهود إطار توجيهات الدولة لإتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز معارض أهلًا رمضان بالمدن على مستوي المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين بكل المناطق.

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