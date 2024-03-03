بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض" اهلًا رمضان" في دمياط الجديدة

افتتح ‏ رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة معرض “اهلًا رمضان” بالمدينة في إطار التوجيهات الرئاسية بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن المواطنين .

وافتتح الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة المهندس محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط، وممثلى المجتمع المدنى معرض (أهلا رمضان ) بالتنسيق بين جهاز المدينة والغرفة التجارية والذى يقام المعرض أمام الحديقة المركزية بوسط المدينة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويؤكد رئيس الجهازعلى الحرصه الدائم على توفير كافه الاحتياجات الاساسيه المواطنين بالأسعار المخفضة.

ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض " أهلًا رمضان " والتأكد من توافر السلع، وأكدت أيضًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى ومراجعة اعمدة الانارة بالشوارع، والمرور على المواقف وكذلك تكثيف حملات الاشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الاوقاف.

وأكدت " محافظ دمياط " على غرفة عمليات المحافظة استمرار تواصلها مع كافة الجهات طوال شهر رمضان المبارك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،

فيما قد شهدت الجلسة أيضًا استعراض لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير1449 محضر، خلال حملات شنتها مديرية التموين بدمياط على مدار الشهر الماضى.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر فبراير الماضى.





حيث أسفرت الحملات عن تحرير ١٤٤٩ محضر، حيث تم رصد مخالفات للمخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي واستيلاء على مال عام، تم تحرير ١٥٩ محضر حيالها.