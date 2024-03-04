الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات مؤتمر التمريض الأول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد د.حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التمريض جامعة الدلتا تحت عنوان "رسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر التحديات والفرص".

جاء ذلك بحضور د.أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتورة أحلام الشاعر عميد كلية التمريض جامعة الدلتا.

في كلمته أشار د.حمدان ربيع لأهمية تلك الفعاليات متمثلة اهدافها فى الوصول الى اعلى مستوى من الكفاءة فى تقديم الرعاية الصحية واستخدام علوم التمريض والمعارف المختلفة لبناء مستقبل مشرق فى التمريض لمواجهة التحديات فى نظام الرعاية الصحية فى مصر.

شهد اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة  دمياط اختتام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية المقام تحت شعار (شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عقدت خلالها ورش عمل لطلاب الإتحاد والأسر والطلابية شملت أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وجوالة ومحاضرات توعوية عن مخاطر الطلاق والمشاكل المجتمعية.

جاء ذلك بحضور د.محمد عماشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود.مصطفى محمود الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة التمريض دمياط

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