وكيل تعليم دمياط يتفقد أقسام التطريز والتريكو في المدارس الفنية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة كفر سعد الفنية الصناعية للبنات بحضور عصام البرقي مدير إدارة كفر سعد التعليمية وأحمد عبدالله مدير إدارة التعليم الصناعي.



وتابع وكيل الوزارة أقسام الملابس والزخرفة والتريكو، وشاهد أعمال الطالبات بالمدرسة وناقشهن حول الأعمال الفنية التي اكتسبوها، ونبه على تدريب الطالبات بشكل مكثف ومنحهن فرص الممارسة العملية لترسيخ المعلومة في أذهانهن والعمل على تخريج طالبات الصف الثالث وهن ماهرات في التعامل مع ماكينات الحياكة والتريكو والإنخراط بسهولة في سوق العمل الحر .



وأكد "غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



جاء ذلك خلال اجتماعه بوكلاء الإدارات التعليمية ومديري التناسيق الإبتدائية والإعدادية بالإدارات؛ لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.



وفي مستهل اللقاء، رحب وكيل الوزارة بالحضور وتعرف عليهم، مؤكدًا أهمية دورهم فى العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم، مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الاستجابة لكافة مطالبهم، مع الالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب حيث تابع وكيل تعليم دمياط سير اليوم.