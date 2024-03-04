الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد أقسام التطريز والتريكو في المدارس الفنية

اجتماع تعليم دمياط
اجتماع تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة كفر سعد الفنية الصناعية للبنات بحضور عصام البرقي مدير إدارة كفر سعد التعليمية وأحمد عبدالله مدير إدارة التعليم الصناعي.
 

وتابع وكيل الوزارة أقسام الملابس والزخرفة والتريكو، وشاهد أعمال الطالبات بالمدرسة وناقشهن حول الأعمال الفنية التي اكتسبوها، ونبه على تدريب الطالبات بشكل مكثف ومنحهن فرص الممارسة العملية لترسيخ المعلومة  في أذهانهن والعمل على تخريج طالبات الصف الثالث وهن ماهرات في التعامل مع ماكينات الحياكة والتريكو والإنخراط بسهولة في سوق العمل الحر .
 

وأكد "غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


جاء ذلك خلال اجتماعه بوكلاء الإدارات التعليمية ومديري التناسيق الإبتدائية والإعدادية بالإدارات؛ لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.


 وفي مستهل اللقاء، رحب وكيل الوزارة بالحضور وتعرف عليهم، مؤكدًا أهمية دورهم فى العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

 

وأكد أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم، مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الاستجابة لكافة مطالبهم، مع الالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية.

 

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب حيث تابع وكيل تعليم دمياط سير اليوم.

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط مسيرة النهوض العملية التعليمية

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبد القادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

هل تستطيع العشائر المحلية في غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال