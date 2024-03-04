الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت د.منال عوض، محافظ  دمياط، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل وذلك لبناء شراكة بين الطرفين تحقق تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج مما يساهم فى تأهيل الشباب للعمل بالمجالات الصناعية والتجارية وتوفير فرص عمل لهم.

ووقع البروتوكول كلًا من محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وتوفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل، كما جاء بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ومدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

ورحبت المحافظ بمحاور تلك الاتفاقية التى تساهم فى تأهيل بعض مدارس التعليم الفنى لبدء تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج والتى ستحقق تدريب الطلاب بالمصانع والشركات، وسيساهم فى ربط شباب الخريجين بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم، لافتة الى أن المنظومة بشكل عام  تحقق رؤية المحافظة نحو تطوير التعليم الفنى وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بالقطاعات التجارية والصناعية وبالأخص صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط بما يتناسب مع مستوى الجودة الفنية المطلوبة محليًا وعالميًا والمساهمة في القضاء على البطالة والنهوض بتلك الصناعة، حيث وجهت الشكر إلى جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل على هذا الاتفاق ووجهت الشكر أيضًا إلى جامعة حورس على مشاركتها المجتمعية لدعم هذا التعاون.

كما دعت المحافظ الجمعية بإدراج صناعة السفن بمنظومة التعليم والتدريب المزدوج باعتبارها من المهن الرئيسية التى تشتهر بها محافظة دمياط.

دمياط أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية أحداث دمياط الدكتورة منال عوض إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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