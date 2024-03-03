إزالة 8 حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى، حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة 8 حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل،بمركز الزرقا على مساحة 13123 متر مربع.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ22 وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

هذا ويشار إلى أن الموجة الـ22 فى مرحلتها الثانية أسفرت حتى الآن عن إزالة 114حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 8562 متر مربع.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

حيث اطلعت "المحافظ" على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحانات ، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلو متر.

فيما أكدت على ضرورة التنسيق بين محافظة دمياط والهيئة لتلافى اى عقبات قد تطرأ والتنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال ازالة التعديات على الأراضي املاك الدولة في محافظة دمياط خلال الموجة الحالية لإزالة التعديات في دمياط