نائب محافظ دمياط يشهد افتتاح مسجد الغزنوي بعد انتهاء أعمال التجديد (صور)

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الغرنوي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

حضر الافتتاح كل من المهندس محمد رزق رئيس مجلس ومدينة دمياط، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 732 مسجدًا منها 582 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 150 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه.

وأناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نائب نائب المحافظ الدكتور إسلام إبراهيم والمهندس محمد رزق رئيس مجلس ومدينة دمياط، ومن أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ المهندس وليد التمامي، ومحمد حجازي، والحاج أحمد البلشي، وحسن عبد الوهاب ومحمد الحصي أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.