في جولة ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتابع انضباط مدارس دمياط

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية بحضور محمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط، وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية مع بداية شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس العنانية الإبتدائية المشتركة رقم ١ وجمال الدين شيحة الإبتدائية وملحقة صلاح الدين اللغات والغاياتي الاعدادية بنات وحسن درة الثانوية الإليكترونية بنات وعمر بن العاص الابتدائيه المشتركه والإمام مالك الإبتدائية وعمر مكرم الإبتدائية واللوزي الثانوية بنات والعسكرية الثانوية بنين والإعدادية بنين الزخرفية بنات ود. محمد حسن الزيات الإبتدائية وعثمان بن عفان الثانوية بنات.

وهنأ "وكيل الوزارة" العاملين بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلي اعمال الامتحانات، وعلي جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.

ووجه وكيل الوزارة إداراتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.

وخلال جولته وجه وكيل الوزارة، بتكريم إدارة مدرسة العنانية الإبتدائية المشتركة رقم ١ وإدارة مدرسة الثانوية الصناعية الفنية بنات وإدارة مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات وذلك لانتظام العملية التعليمية بها وحضور نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات.

في سياق آخر أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية ومديري المرحلتين الثانوية العامة والفنية وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.