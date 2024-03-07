يمنى عياد: فخورة بتكريمي من قرينة الرئيس السيسي

قالت البطلة يمنى عياد، بطلة العالم في لعبة الملاكمة وابنة محافظة دمياط، إنها فخورة وسعيدة بتكريم السيدة انتصار السيسي لها كونه تكريما مختلفا للغاية، خاصة بعد أن قالت لها إنك نجحتي في صناعة التاريخ بعد تحقيق الرياضة المصرية العلامة الكاملة والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأكدت والدة البطلة يمنى عياد، أنها شعرت بالفخر والسعادة وهي ترى ابنتها تكرم كأحد أهم العناصر النسائية في مصر والترحيب بها: “وهنا شعرت بأنني سأطير من السعادة”.

وقالت والدة يمنى: إننا نشعر بالفخر لأن القيادة المصرية ترعانا وتكرمنا وترانا بشكل حقيقي وانا لن أتوانى عن تحفيز ابنتي وستجدونها ان شاء الله العام القادم في حفل التكريم وقد حققت إنجازات جديدة أخرى.

وتأهلت يمنى عياد بطلة العالم في الملاكمة وابنة دمياط لأولمبياد باريس 2024، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية في الملاكمة، علي اللاعبة الأثيوبية ثم اللاعبة الجزائرية في وزن 54 في نصف نهائي بطولة إفريقيا وتتأهل رسميا لأولمبياد فرنسا 2024،0،كأول لاعبة وبطلة مصرية تمثل مصر في أولمبياد في لعبة الملاكمة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمني عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا وصعودها لنهائي البطولة، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي، تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

وفي نفس السياق، يرتفع عدد الرياضيين المصريين المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024 إلى (38) لاعب ولاعبة، كرة القدم (18)، السباحة التوقيعية (8)، تنس الطاولة (6)، الخماسي الحديث (3) الرماية (1) السباحة (1)، والملاكمة (1).