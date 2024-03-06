الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فرق متابعة وغرفة عمليات.. ننشر استعدادات صحة دمياط لشهر رمضان

د.السيد عبد الجواد
د.السيد عبد الجواد

أعلن د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بـ دمياط رفع درجة الاستعداد وتطبيق حالة التأهل القصوى داخل مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، وذلك وفق خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أضاف وكيل صحة دمياط، في تصريحات الأربعاء أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتأكد من التزام كافة العاملين بالقطاع بتطبيق الانضباط الاداري، فضلاً عن متابعة جاهزية الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين، لافتا إلى أنه تم عقد غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أية طوارئ قد تحدث خلال تلك الفترة، مؤكدا على متابعة الصيدليات التابعة لمستشفيات المحافظة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري والتموين من أجل تنفيذ حملات مكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات لتقديم غذاء آمن للمواطنين، فضلاً عن تنفيذ حملات أخري لمتابعة موائد الرحمن، وكذلك المحال التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة.

أضاف وكيل صحة دمياط أنه سيتم استكمال قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان، لفحص المواطنين بالمجان، وذلك نظرًا لما تقدمه من خدمات طبية للمناطق الأكثر احتياجا والقري النائية، مؤكدا أنه تم وضع الخطة الخاصة بشهر مارس المقبل استعدادا لتنفيذها بعد أن تم التنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري والتموين من أجل تنفيذ حملات مكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات لتقديم غذاء آمن للمواطنين، فضلا عن تنفيذ حملات متكررة لمتابعة موائد الرحمن وكذلك المحال التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط صحة دمياط الجديدة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟