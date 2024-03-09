إزالة 161 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة حالة تعدِ بمساحة ٤قيراط و٣ سهم تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز.

وأضافت أن عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية وصل إلى ١٦١ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية باجمالى مساحة ١٣٦٧٦.٧٥ متر مربع و٤ قيراط و٣ سهم، مؤكدة أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشارت محافظ دمياط إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٠٦ حالة بمساحة ٧٢٣٩ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية حتى منتصف الشهر الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.