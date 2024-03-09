وكيل "صحة دمياط": اللائحة الجديدة تستهدف رفع العبء عن غير القادرين

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن اللائحة المالية الجديدة للمنشآت الصحية تتضمن تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم عن طريق دعم العلاج المجاني والعلاج على نفقة الدولة والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لزيادة مؤشرات التعافي من الأمراض السارية وغير السارية.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات صحفية له، أن اللائحة الجديدة تضمنت رفع كفاءة الفريق الطبى علميًا وفنيًا وماديًا، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، وتوفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميًا وفنيًا وماديًا، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضًا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.